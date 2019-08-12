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Допрос Порошенко в ГБР: экс-президента пытались забросать яйцами (видео)

13:16, 12 августа 2019
Происшествия
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Порошенко пытались забросать яйцами во ГБР / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, когда Порошенко вышел на улицу, его сторонники и оппоненты подняли шум и толкотню.

Кто-то бросил несколько куриных яиц в сторону Порошенко, однако не попал. Они попали в нескольких журналистов.

Экс-президент в плотном окружении спецназовцев проследовал к своему автомобилю и уехал. Перед этим он сказал, что прокомментирует сегодняшний допрос в ГБР на брифинге в 13.00.

Как сообщал УНИАН, Порошенко вызвали 12 августа на 9.30 на допрос в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямий".

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