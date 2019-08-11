В Днепре грузовик столкнулся со «скорой», 5 человек в больнице

28-летний водитель грузовика протаранил карету скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией.

В Днепре в результате столкновения грузовика и автомобиля скорой помощи госпитализированы 5 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, авария произошла 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке ул. Байкальской и вул. Академика Образцова.

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«Предварительно установлено, что 28-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией. В результате ДТП пострадали пять пассажиров "скорой помощи" – четыре женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу», - говорится в сообщении.

Автомобиль скорой помощи в результате столкновения перевернулся на бок.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Следователи выясняют все обстоятельства и причины ДТП.