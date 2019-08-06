В Киеве 47-летнюю туристку изнасиловал молодой сосед по хостелу
09:20, 06 августа 2019Происшествия
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Пострадавшая - жительница хостела. Также известно, что в этом же хостеле проживал и злоумышленник.
В результате действий злоумышленника пострадала женщина / фото pixabay.com
В Днепровском районе Киева неизвестный изнасиловал 47-летнюю женщину, после чего скрылся.
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Об этом пишет портал "Криминальная Украина".
Нападение произошел в подъезде дома на ул. Шептицкого. Как известно, пострадавшая - жительница хостела. Также известно, что в этом же хостеле проживал и злоумышленник.
По предварительным данным, преступник примерно на 20 лет моложе своей жертвы. С места происшествия мужчина скрылся.
Как сообщал УНИАН, на Виннитчине подросток изнасиловал 4-классницу.
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