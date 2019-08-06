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В Киеве 47-летнюю туристку изнасиловал молодой сосед по хостелу

09:20, 06 августа 2019
Происшествия
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В результате действий злоумышленника пострадала женщина / фото pixabay.com

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Об этом пишет портал "Криминальная Украина".

Нападение произошел в подъезде дома на ул. Шептицкого. Как известно, пострадавшая - жительница хостела. Также известно, что в этом же хостеле проживал и злоумышленник.

По предварительным данным, преступник примерно на 20 лет моложе своей жертвы. С места происшествия мужчина скрылся.

Как сообщал УНИАН, на Виннитчине подросток изнасиловал 4-классницу.

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Теги: #Киев#изнасилованиепогода в Киеве