В Днепре застрелили мужчину, когда он вышел на балкон

Мужчину, подозреваемого в незаконном обращении с оружием, застрелили в голову.

В Днепре полиция расследует факт убийства мужчины, который находился под домашним арестом.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, мужчину со следами крови на лице обнаружила жена 30 июля около 23 часов на балконе четвертого этажа квартиры, где проживала семья.

Несмотря на то, что пострадавшего доставили в больницу, он скончался. Согласно врачебному свидетельства, мужчина скончался в результате пулевого проникающего ранения головы.

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Отмечено, что сообщение о происшествии поступило в полицию из больницы.

По факту смерти мужчины открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжаются следственные действия. В рамках досудебного расследования будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз.

В полиции пояснили, что в отношении 28-летнего пострадавшего 10 июня было открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). 12 июня Бабушкинский районный суд города Днепр ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток (до 9 августа) по месту его проживания.

В то же время, некоторые СМИ сообщают, что мужчину застрелили, когда он вышел на балкон.

Ранее УНИАН сообщал, что в центре Одессы неизвестные застрелили молодого человека в его квартире.