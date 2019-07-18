Мальчика, которого засыпало песком в карьер на Ривненщине, нашли мертвым

Трагедия произошла сегодня вблизи с. Ясногорка Сарненского района.

В Ривненской области мальчика, которого засыпало песком в карьере, нашли мертвым.

Об этом сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook.

«К сожалению, чуда не произошло и второго мальчика в 19:05 найдено мертвым...», - говорится в сообщении.

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В ГСЧС напомнили, что сегодня, 17 июля, в 16:22 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Ясногорка Сарненского района на территории песчаного карьера произошел оползень песка (глубина карьера около 5 м), в результате чего были засыпаны двое детей.

Одного ребенка, мальчика 2009 года рождения, достали местные жители и направили в больницу. К поискам второго мальчика были привлечены местное население и спасатели.