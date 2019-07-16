Пропавшего на Atlas Weekend парня нашли повешенным в центре Киева - СМИ

Журналисты утверждают, что умерший - пропавший парень Вадим Онищенко.

В Киеве в Печерском районе по адресу улица Институтская, 18 а, обнаружили труп парня. Тело было на одной из лестниц высотного дома и висело между 24 и 25 этажами. Для выяснения деталей выезжали правоохранители.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 20:40, передает "Информатор".

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По предварительной информации, парень покончил жизнь самоубийством. Тело провисело на лестнице несколько дней, прежде чем его обнаружили. Личность погибшего установлена — ему было 20 лет.

Из собственных источников журналистам стало известно, что умершим оказался Онищенко Вадим. Парня объявили в розыск, после того, как он сказал родителям, что идет на фестиваль Atlas Weekend. Связь с ним оборвалась еще 11 июля.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фестивале Atlas Weekend, который проходит на ВДНХ, пропал Онищенко Вадим Михайлович 1999 года рождения.