Взрыв на детской площадке под Днепром: появились жуткие фото пострадавших мальчиков
08:45, 02 июля 2019Происшествия
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В результате взрыв ранения получили шесть детей.
Дети пострадали в результате взрыв / facebook.com/gleb.prigunov
Двое из шестерых детей, пострадавших от взрыва в селе Пашена Балка Днепропетровской области, находятся в тяжелом состоянии.
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Одному из них 5 лет, другому – 16. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.
"Двое детей тяжелые, одному 5 лет, второму - 16. Сделали переливание крови, операции будут продолжаться еще несколько часов. Мобилизованы все необходимые средства! Хирурги, заведующие отделений травматологии и хирургии, главный врач - все на работе, в операционных! На данный момент помощь не нужна!", - написал он.
Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине из-за взрыва на детской площадке пострадали шесть детей.
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