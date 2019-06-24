Во Львове проверяют сообщение о заминировании Академии сухопутных войск

Эвакуацию военных не проводят, курсанты привлекаются к проверке сообщения о заложенной взрывчатке.

Во Львове аноним сообщил о заминировании Академии Сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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«Сообщение поступило сегодня, 24 июня, утром. Сейчас проводится проверка», - отметили в полиции.

На месте работают взрывотехники, кинологи и специалисты других служб, которых задействуют в подобных случаях.

Как сообщил на странице в Facebook ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, эвакуацию курсантов и преподавателей академии не проводят.

«В 07:30 поступило анонимное сообщение о минировании Академии Сухопутных войск по ул. Стрыйской во Львове. Сейчас курсанты в касках и в полной боевой готовности находятся на территории с целью обеспечения и проведения всех мероприятий по анонимному сообщению о минировании. Также присутствуют правоохранительные органы полиция и взрывотехническая служба. Эвакуация людей не будет проводиться, всех курсантов отправляют в казармы, проверяют помещения на наличие опасных предметов», - сообщил Зинкевич.

Как сообщает корреспондент УНИАН, с начала года во Львове в различные органы власти и правоохранителям поступило более 200 анонимных сообщений о минировании, в частности, железнодорожного вокзала, больниц, гостиниц, развлекательных и бизнес-центров и др.