"Отлетели на 15 метров": в Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком на "зебре" и скрылся - соцсети (фото)

Согласно имеющейся информации, пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В Киеве на Протасовом яру водитель автомобиля Volkswagen сбил на пешеходном переходе двух человек.

Как сообщают в группах dtp.kiev.ua и "Киев оперативный", после аварии автомобиль скрылся с места ДТП.

"Прямо сейчас на Протасовом Яру, 8, неизвестный автомобиль сбил двоих - женщину и ребёнка. Сразу после ДТП автомобиль скрылся", - говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Также сообщается, что неравнодушные граждане догнали виновника аварии и передали его полиции.

По одной информации, мужчина сбил женщину с ребенком, другие очевидцы говорят, что обе пострадавшие - девушки в возрасте около 20 лет.

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"Две девушки в районе 21, 22 года, живы, обоих забрала "скорая". Полиция сказала, что уже задержан.Сбили на пешеходном переходе, улетели метров на 10-15 от удара", - сообщают очевидцы.

Как сообщал УНИАН, 18 июня на Херсонщине в результате ДТП с участием полицейского погибла семья с ребенком. Волонтер сообщил, что полицейский ехал пьяным за рулем.