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В Одессе арестован иностранец, стрелявший из пистолета по банкам на людном пляже

15:08, 19 июня 2019
Происшествия
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Пляж в Одессе / Иллюстрация УНИАН

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, по версии следствия, мужчина, по мотивам явного неуважения к обществу, взял пневматический пистолет и пошел на один из местных пляжей. Там он развлекался, осуществляя выстрелы по металлическим банкам.

Граждане неоднократно делали ему замечания и требовали прекратить стрельбу, но мужчина не реагировал.

«В тот же день подозреваемого задержали правоохранители. Рассмотрев ходатайство, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Размер залога составляет более 150 тыс. гривен», - сообщили в суде.

Как уточнили в полиции, подвергая опасности отдыхающих, 33-летний граждан одной из стран Средней Азии накануне устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы. Сотрудники батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника и доставили его в Киевский отдел полиции.

У него изъято пневматический пистолет и патроны к нему.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #Одесса#стрельбапогода в Одессе