На Одесщине во время поисков пропавшей девочки найден полностью раздетый труп мужчины

По данным источника в главке, мужчина был полностью раздет. По предварительным данным, он получил тяжелые травмы, включая перелом челюсти и скальпированную рану головы.

В Беляевском районе Одесской области в заброшенном доме найден убитым мужчина.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, накануне тело с явными признаками насильственной смерти обнаружено на территории заброшенного дома в селе Маяки.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители принимают меры по установлению личности погибшего и обстоятельств его смерти.

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По данным источника в главке, обнаруженный молодой мужчина был полностью раздет.

По предварительным данным, он получил тяжелые травмы, включая перелом челюсти и скальпированную рану головы.

С места происшествия также изъята мужская одежда, которая, как предполагается, принадлежит убитому.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Отдел коммуникаций регионального главка Нацполиции на официальном сайте разместил фотографию одежды и просит всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, погибшем и пр., сообщить в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, в Ивановском районе Одесской области проходит спецоперация по розыску 11-летней девочки, пропавшей днем 13 июня по дороге на занятия танцами. 17 июня полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тыс. долл. у родителей пропавшей девочки.