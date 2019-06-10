В Днепре квартирный вор пытался спрятаться от полиции пол линолеумом (фото)

Задержанный попал в квартиру через крышу дома.

В Днепре в понедельник, 10 июня, жильцы дома на проспекте Гагарина 20 увидели мужчину на крыше, который затем через балкон залез в квартиру на пятом этаже.

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Как сообщает Информатор, очевидцы вызвали на место патрульных.

Соседи сообщили, что в квартире уже давно никто не живет. Также они помогли найти хозяев жилья, которых вызвали на место. Вместе с ними приехали следователи Соборного района. В присутствии хозяев патрульные открыли дверь.

"Полицейские осмотрели квартиру и дошли до балкона. Там, под линолеумом, от них прятался мужчина. Хозяева квартиры сказали, что не знают данного "подлинолеумного" жильца их квартиры. На него надели наручники и доставили в Соборное отделение полиции", - пишет издание.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе неизвестные ограбили квартиру украинского шахматиста Станислава Богдановича.