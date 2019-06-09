В ніч на неділю, 9 червня, у Житомирі гасили пожежу на підприємстві.

В ніч на неділю, 9 червня, у Житомирі гасили пожежу на підприємстві.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДСНС України у Житомирській облаcті.

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Як зазначається у повідомленні, 9 червня о 00:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в цегляній виробничій будівлі, що належить ТОВ «Золотий Каравай» у м. Житомирі. Працівниці із сусіднього цеху відчули їдкий запах диму та одразу покликали охорону. Охоронець викликав рятувальників, а в цей час персонал залишив приміщення. Вже на місці вогнеборці з’ясували, що пожежа виникла у підсобному приміщенні. Там горіли меблі та устаткування.

Силами бійців ДСНС о 00:50 пожежу було локалізовано, а о 01:13 ліквідовано. Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих немає. Вогонь устиг знищити підсобне приміщення. Подальшого розповсюдження полум’я виробничою будівлею рятувальники не допустили.

Загалом до ліквідації надзвичайної події залучалось 11 чоловік особового складу на 2 пожежних автомобілях. Причину пожежі встановлюють фахівці.