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На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с участием грузовика, маршрутки и легковушки

20:07, 07 июня 2019
Происшествия
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В результате ДТП предварительно травмирован водитель «Камаза» / фото НПУ

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненщины.

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По ее данным, авария произошла в пятницу около 5 вечера в селе Бабин Гощанского района.

В результате ДТП травмирован водитель "Камаза", его доставили в больницу. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.

В результате столкновения поврежденные машины перекрыли трассу, что осложнило движение на этом участке.

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Теги: #ДТП#Ривненщина