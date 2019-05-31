Под Харьковом студент выжил от удара током в 30 тысяч вольт (видео)

Кроме тяжелых и глубоких ожогов, во время падения парень получил многочисленные травмы.

Харьковские врачи спасают жизнь 17-летнего студента, который получил мощный удар током.

Разрядом почти в 30 тысяч вольт Никиту поразило, когда он хотел спрыгнуть с железнодорожного моста. Парень остался жив, но получил 80% ожогов тела и травмы, сообщает ТСН.

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Парня поразило током на железнодорожном мосту через реку Оскол в Купянске. На отдых Никита пришел с друзьями. Преодолевая несколькометровую высоту, парень дважды спрыгнул с моста в воду, а после – попытался вскарабкаться на верхушку.

16-летняя Виктория, которая также была во время инцидента, говорит, что от скачка Никиту отговаривала вся компания. Впрочем, он не послушался. Не остановили парня и таблички о высоком напряжении.

Вероятнее всего, Никита попал в зону электрической дуги, предполагают ученые.

Состояние Никиты крайне тяжелое. Он получил 80% ожогов тела. Кроме тяжелых и глубоких ожогов, во время падения парень получил многочисленные травмы. "У него черепно-мозговая травма. Травмы органов грудной клетки. Сейчас состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое, но дышит самостоятельно", - говорит врач.