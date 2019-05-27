Бунт в одесской колонии начался во время планового обыска – пенитенциарная служба

Заключенные через мобильную связь заявили своим знакомым, что среди них есть пострадавшие и они боятся, что их будут избивать.

Бунт в Южной исправительной колонии (№51) в Одессе начался во время планового обыска камер осужденных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Наталья Билак.

«Во время проведения планового обыска осужденные допустили акт неповиновения. На место события прибыли сотрудники прокуратуры СБУ, ГСЧС, Нацгвардии», - сказала она.

Чиновница также отметила, что четверо пострадавших сотрудников исправительного учреждения, получившие во время беспорядков черепно-мозговые травмы, госпитализированы. Билак утверждает, что пострадавших среди заключенных нет.

Возгорание на территории учреждения ликвидировано. Сбежавших заключенных нет, а питание, как утверждает Билак, соответствует необходимым нормам.

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По факту случившего начато служебное расследование.

В то же время, заключенные, позвонившие на мобильные телефоны своим знакомым, находящимся возле здания, через громкую связь заявили, что среди них якобы есть пострадавшие и они боятся, что их будут избивать и переведут в другое исправительное учреждение.

Как передает корреспондент УНИАН, по громкой связи один из заключенных заявил, что проблемы начались несколько дней назад из-за того, что «криминальные авторитеты» якобы запретили другим осужденным работать и сегодня утром из колонии увезли шестерых «авторитетов», чтобы возобновить работу заключенных. Потом начался бунт, чтобы привлечь внимание общественности к плохим условиям содержания в колонии.

Мужчина утверждает, что ряд заключенных намерен вскрыть себе вены, «потому что по-другому вопрос не решить». Кроме того, в социальных сетях появилось видео, сделанное внутри колонии. На видео запечатлено, как осужденные баррикадируются.

Сейчас на территории находится много силовиков.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Южной исправительной колоний Одессы (№51) вспыхнул бунт, сопровождавшийся пожаром.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 392 (действия, которые дезорганизируют работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, во время бунта травмы получили четверо сотрудников колонии, им оказана медицинская помощь. Погибших нет.