"На грани": известный украинский певец попал в жуткое ДТП в Лос-Анджелесе (фото)

Макс Барских отметил, что с ним всё в порядке, он понял, "почему это произошло, и освоил урок".

Украинский певец Макс Барских попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото искореженного автомобиля.

"Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все, что имеете и всех кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь!", - написал певец.

Он отметил, что с ним всё в порядке, он понял, "почему это произошло, и освоил урок".

Как сообщал УНИАН, в феврале на певца напала фанатка в ночном клубе Москвы.