"На грани": известный украинский певец попал в жуткое ДТП в Лос-Анджелесе (фото)
12:37, 08 мая 2019Происшествия
636 0
Макс Барских отметил, что с ним всё в порядке, он понял, "почему это произошло, и освоил урок".
Макс Барских попал в жуткое ДТП в США / скриншот
Украинский певец Макс Барских попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото искореженного автомобиля.
"Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все, что имеете и всех кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь!", - написал певец.
фото instagram.com/max_barskih
Он отметил, что с ним всё в порядке, он понял, "почему это произошло, и освоил урок".
Как сообщал УНИАН, в феврале на певца напала фанатка в ночном клубе Москвы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter