Известная певица стала жертвой автоугонщиков в Киеве

Ольга Цибульская обратилась с просьбой писать ей в личные сообщения тех, кто действительно мог бы помочь в поисках, или видел похожий автомобиль.

В Киеве украинская певица и ведущая Ольга Цибульская стала жертвой автоугонщиков. Об угоне возле Сырецкого парка ее автомобиля Toyota, артистка сообщила на своей странице в Facebook.

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«Украли машину! С 17:00 до 19:00 по адресу: Парково-Сырецкая, 9. Припарковалась возле парка Сырецкого. ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 черного цвета», - говорится в сообщении.

Ольга Цибульская также обратилась с просьбой писать ей в личные сообщения тех, кто действительно мог бы помочь в поисках, или видел похожий автомобиль.

Как сообщал УНИАН, ранее авто известного украинского шоумена Влада Ямы изувечили в Одессе.