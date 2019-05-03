В Протасовом Яру из-за вырубки деревьев под застройку произошли столкновения (видео)

Неизвестные забросали митингующих камнями, а те пытались силой снести забор.

В Киеве вечером 2 мая между улицами Протасов Яр и Николая Амосова прошла акция протеста против незаконного строительства.

Об этом сообщает LB.ua.

Между активистами и молодыми людьми спортивной внешности, которые, по данным агентства, являются представителями застройщика, произошли столкновения.

Как передает агентство, застройщик отказался выполнить требования общества, несмотря на наличие предписания о запрете проведения строительных работ. После этого активисты перекрыли улицу деревьями, которые накануне вырезал застройщик.

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Неизвестные забросали митингующих камнями, а те пытались силой снести забор. Полиция задержала нескольких участников акции, но вскоре отпустила их.

Также сообщается, что 1 мая в Протасовом Яру и улице Амосова происходили столкновения киевлян с "титушками" днепровской компании ООО "Дайтона групп", которая пытается вырезать 4 га зеленых насаждений для строительства в зеленой зоне трех высоток.

Вопрос застройки в Протасовом Яру должен рассматриваться в пятницу, 3 мая, на комиссии по рассмотрению объектов строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории Киева.

"Застройщик торжественно пообещал не выполнять никаких работ до рассмотрения в Комиссии. Однако уже сегодня началось сооружение забора со стороны улицы Протасов Яр", - отмечают организаторы акции.