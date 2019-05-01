Под Киевом машина на скорости врезалась в остановку с людьми, среди пострадавших двухлетний ребенок (фото)

Травмированных доставили в больницу.

На трассе Киев-Одесса автомобиль Mitsubishi Galant на скорости протаранил остановку общественного транспорта.

В результате ДТП пострадало несколько человек, среди которых двухлетний ребенок. Как сегодня сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области, авария произошла вчера около 9 утра.

Причиной ДТП правоохранители называют превышение скорости движения 37-летним водителем легковушки.

"37-летний водитель Mitsubishi Galant не учел дорожной ситуации, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. Как следствие: травмированные люди, изуродованное авто и разрушенное сооружение", - говорится в сообщении.

Количество травмированных не уточняется, однако отмечается, что их доставили в больницу, в том числе и ребенка.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Киеве маршрутка протаранила "Таврию", пострадали четверо людей.