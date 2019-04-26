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На Львовщине двухлетний мальчик упал в кастрюлю с кипятком (видео)

09:59, 26 апреля 2019
Происшествия
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На Львовщине двухлетний малыш упал в кастрюлю с кипятком и получил тяжелые ожоги / фото michael baumann via flickr.com

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Ожоги очень глубокие, говорят медики, ребенок сейчас в реанимации, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что мать мальчика хотела постирать одежду, нагрела воды. Отвлекалась, и ребенок упал в кипяток.

"Двухлетний Ваня сейчас на искусственной вентиляции легких, его состояние критическое, говорят врачи. Мама мальчика сама воспитывает четверых детей, отец с ними не живет. Сейчас семья просит финансовую помощи у благотворителей", - говорится в сюжете.

Как сообщал УНИАН, в конце марта на Одесщине 11-месячный младенец упал в ведро с кипятком. Через неделю малыш от полученных ожогов скончался в больнице.

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Теги: #ребенок#Львовщина#ожогипогода во Львове