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Под Черниговом горит лес - через масштабы задействовали авиацию

18:05, 22 апреля 2019
Происшествия
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Спасатели локализовали лесной пожар / cn.dsns.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Черниговской области.

Согласно информации, сегодня около 13:00 в оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС поступило сообщение о пожаре самосеянных хвойных насаждений возле с. Андреевка Черниговского района.

cn.dsns.gov.ua

К тушению пожара привлечено 39 человек и 8 единиц техники, а также пожарный самолет АН-32П и вертолет МИ-8 ГСЧС Украины.

В 15:50 пожар локализован на площади 15 га. Продолжается тушение пожара.

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