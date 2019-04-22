Под Черниговом горит лес - через масштабы задействовали авиацию

Горят самостоятельные хвойные насаждения возле село Андреевка Черниговского района.

Вблизи Чернигова спасатели ликвидируют лесной пожар, площадь которого составляет 15 гектаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Черниговской области.

Согласно информации, сегодня около 13:00 в оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС поступило сообщение о пожаре самосеянных хвойных насаждений возле с. Андреевка Черниговского района.

К тушению пожара привлечено 39 человек и 8 единиц техники, а также пожарный самолет АН-32П и вертолет МИ-8 ГСЧС Украины.

В 15:50 пожар локализован на площади 15 га. Продолжается тушение пожара.