Под Черниговом горит лес - через масштабы задействовали авиацию
18:05, 22 апреля 2019Происшествия
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Горят самостоятельные хвойные насаждения возле село Андреевка Черниговского района.
Спасатели локализовали лесной пожар / cn.dsns.gov.ua
Вблизи Чернигова спасатели ликвидируют лесной пожар, площадь которого составляет 15 гектаров.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Черниговской области.
Согласно информации, сегодня около 13:00 в оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС поступило сообщение о пожаре самосеянных хвойных насаждений возле с. Андреевка Черниговского района.
cn.dsns.gov.ua
К тушению пожара привлечено 39 человек и 8 единиц техники, а также пожарный самолет АН-32П и вертолет МИ-8 ГСЧС Украины.
В 15:50 пожар локализован на площади 15 га. Продолжается тушение пожара.
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