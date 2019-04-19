Олю Полякову ограбили на концерте
15:10, 19 апреля 2019Происшествия
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Украли реквизит - плащ тореадора, который, по словам самой Поляковой, стоит кучу денег.
Украинскую певицу ограбили на концерте / фото УНИАН
На официальной странице в Instagram Оля Полякова регулярно публикует афиши и истории с концертов.
После выступления в Северодонецке артистка заявила, что у нее украли реквизит - плащ тореадора, который, по словам самой Поляковой, стоит кучу денег. Об этом артистка рассказала в сториз Instagram.
Позже стало известно, что плащ таки вернули. Полякова поблагодарила всех, кто был на концерте.
Столько любви в зале... Спасибо, за невероятно теплый прием! 😘 Месяц назад мы отправились в тур, и уже 16 000 зрителей увидели наше шоу "Королева Ночи"! Сегодня - Северодонецк! До встречи вечером 🔥 #оляполякова #николаев #северодонецк #туркоролеваночи #шоукоролеваночи
Как сообщал УНИАН, ранее автомобиль известного украинского шоумена Влада Ямы изувечили в Одессе.
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