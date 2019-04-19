Олю Полякову ограбили на концерте

Украли реквизит - плащ тореадора, который, по словам самой Поляковой, стоит кучу денег.

На официальной странице в Instagram Оля Полякова регулярно публикует афиши и истории с концертов.

После выступления в Северодонецке артистка заявила, что у нее украли реквизит - плащ тореадора, который, по словам самой Поляковой, стоит кучу денег. Об этом артистка рассказала в сториз Instagram.

Позже стало известно, что плащ таки вернули. Полякова поблагодарила всех, кто был на концерте.

Как сообщал УНИАН, ранее автомобиль известного украинского шоумена Влада Ямы изувечили в Одессе.