В результате взрыва разрушено фасадную стену цеха.

В Лисичанске на предприятии произошел взрыв, погибла женщина.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сегодня в службу спасения «101» поступила информация о взрыве технологического оборудования в цехе производства кісного клея на ТВД “Лисичанский желатиновый завод”.

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В результате взрыва разрушено фасадную стену.

Во время разбора завалов найдено погибшую женщину, работника предприятия.

От ГСЧС на месте работает 5 единиц техники и 21 человек.