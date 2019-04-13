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В Лисичанске на предприятии произошел взрыв, погибла женщина

14:20, 13 апреля 2019
Происшествия
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В Лисичанске на предприятии произошел взрыв / фото lisichansk.com.ua

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сегодня в службу спасения «101» поступила информация о взрыве технологического оборудования в цехе производства кісного клея на ТВД “Лисичанский желатиновый завод”.

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В результате взрыва разрушено фасадную стену.

Во время разбора завалов найдено погибшую женщину, работника предприятия.

От ГСЧС на месте работает 5 единиц техники и 21 человек.

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Теги: #взрывпогода в Луганске