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В Харькове затопило целый микрорайон из-за порыва водопровода (видео)

19:21, 09 апреля 2019
Происшествия
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Поток был таким мощным, что затопило не только тротуары, но и дорогу, говорится в сюжете ТСН.

В водоканале обвиняют тепловиков. Именно на этом участке накануне они раскапывали и ремонтировали трубу отопления, а следовательно могли спровоцировать оползень.

Ранее в одной из многоэтажек Киева прорвало трубу на 16-м этаже. Жители несколько часов пытались сдержать воду с тряпками в руках.

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Теги: #Харьковпогода в Харькове