В Харькове затопило целый микрорайон из-за порыва водопровода (видео)
19:21, 09 апреля 2019Происшествия
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Затопило не только тротуары, но и дорогу.
В Харькове один из микрорайонов затопило из-за порыва водопровода
Во дворе жилого дома в Харькове из-под земли забил фонтан, без воды в кранах остались жители соседних многоэтажек.
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Поток был таким мощным, что затопило не только тротуары, но и дорогу, говорится в сюжете ТСН.
В водоканале обвиняют тепловиков. Именно на этом участке накануне они раскапывали и ремонтировали трубу отопления, а следовательно могли спровоцировать оползень.
Ранее в одной из многоэтажек Киева прорвало трубу на 16-м этаже. Жители несколько часов пытались сдержать воду с тряпками в руках.
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