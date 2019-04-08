В Чернигове из больницы выписали жестоко избитую подростками 10-летнюю девочку

Полиция уточнила, что причиной избиения ребенка стала "игра, которая переросла в агрессию".

В Чернигове медики выписали из больницы 10-летнюю девочку, которую вчера избили четверо подростков.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области.

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Согласно информации правоохранителей, сейчас ребенка уже отпустили домой, озвученный ранее диагноз – «черепно-мозговая травма» - под вопросом.

Напомним, по заявлению родителей, с которой они обратились в полицию, ребенка обзывали, плевали на нее, держали за руки, били палкой с гвоздями и бутылкой, наполненной камнями. Девочку доставили в Черниговскую детскую областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и колотой раной ноги.

По словам пресс-секретаря полиции Черниговской области Юлии Ковтун, полиция уточнила, что причиной избиения 10-летней девочки стала игра, которая переросла в агрессию. Вчера на детской площадке в Чернигове игрались ребята и девушки 10-12 лет, всего семеро детей. Сначала они играли, а потом увлеклись и начали кидаться песком. Далее один из мальчишек кинул в девочку камень. Так возник конфликт, во время которого раздавались словесные оскорбления, дети плевались, замахивались пустой пластиковой бутылкой и палкой.

«Правоохранители установили всех причастных к инциденту подростков, с ними в присутствии родителей проводятся профилактические беседы. При привлечении их к ответственности будет учтен тот факт, что они не достигли 14-летнего возраста», - пояснила Ковтун. Кроме того, она подчеркнула, что это не был буллинг.

Полиция расследует уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).