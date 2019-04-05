В Ривне питбуль едва не разорвал мальчика на детской площадке (видео)

Хозяину пса грозит штраф в 85 гривень.

В Ривне собака породы питбуль вцепилась в 4-летнего мальчика так, что его едва смогли оттащить двое мужчин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел на детской площадке, когда малыш с мамой и младшей сестрой возвращались из садика.

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«Пес сначала понюхал ребенка. Владелец успокоил - собака не представляет опасности. Как вдруг питбуль набросился на мальчика и впился ему в ногу. Самостоятельно владелец пса оттащить не мог - на помощь прибежал прохожий», - говорится в сюжете.

На данный момент ребенок находится в больнице с глубокими рваными ранами ноги. В полиции хозяина пса разыскали, но ему грозит лишь штраф в 85 гривен.

«Человек, который помог ребенку, можно сказать, просто его вырвал из пасти», - рассказала мама мальчика Мария Филатова.

«Состояние мальчика было тяжелое. Кроме того, что тяжелые травмы, ребенок перенес психологическую травму», - добавили в больнице.

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