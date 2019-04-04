В николаевской больнице рабочего насмерть придавило баком с водой

68-летний мужчина скончался на месте.

В Николаеве при проведении ремонтных работ на территории городской больницы № 1 погиб рабочий.

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Как сообщают «Новости N», в больнице проводят капитальный ремонт отделений неврологии.

В ходе работ возникла необходимость демонтировать бак с водой емкостью примерно в 1 кубический метр. В ходе демонтажа бак упал и придавил всем своим весом одного из рабочих. Как оказалось, из емкости предварительно не слили воду.

Рабочего немедленно извлекли из-под бака и попытались оказать первую помощь, однако все было напрасно. 68-летний мужчина скончался на месте.

На место происшествия прибыли правоохранители. Тело погибшего отправлено на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на металлургическом комбинате имени Ильича в результате падения железобетонной плиты один рабочий погиб, еще один получил травмы.