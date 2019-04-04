Подрывник авто украинского разведчика в Киеве умер в больнице

Мужчина скончался, не приходя в сознание.

Мужчина, который пытался установить взрывчатку на авто украинского разведчика и получил ранение в результате ее детонирования, умер в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"4 апреля около 3 ч 17 мин в г. Киеве неустановленным мужчиной совершено покушение на совершение террористического акта в отношении сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минирования автомобиля последнего. Во время закладки взрывчатки в результате срабатывания взрывного устройства указанный человек получил многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончался в больнице, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.

Главной военной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении покушения на совершение террористического акта.