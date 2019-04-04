Подрывник авто сотрудника спецслужбы в Киеве умер в больнице

Во время закладки взрывчатки «подрывник» получил многочисленные ранения, от которых скончался в больнице.

Спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко заявил, что в столице ночью пытались совершить теракт против сотрудника спецслужбы.

Об этом Лысенко сообщил, комментируя сообщение о взрыве автомобиля в Голосеевском районе Киева.

По его словам, взрыв автомобиля является покушением на совершение террористического акта в отношении сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минировании автомобиля последнего.

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Во время закладки взрывчатки в результате срабатывания взрывного устройства «подрывник» получил многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончался в больнице, не приходя в сознание.

Лысенко отметил, что сейчас устанавливаются личность «подрывника» и все обстоятельства совершения преступления.

«Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели», - добавил он.

В пресс-службе ГПУ сообщили, что соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование осуществляет полиция Киева, процессуальное руководство - военные прокуроры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, ночью на улице Вильямса в Голосеевском районе столицы взорвался автомобиль, в результате взрыва пострадал мужчина.