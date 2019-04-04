В Киеве взорвался автомобиль - тяжело ранен мужчина (фото)

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.

В Голосеевском районе столицы ночью взорвался автомобиль, пострадал человек.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, около 2-х часов ночи в Голосеевское управление полиции поступило сообщение, что на улице Вильямса взорвалась машина.

На вызов выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и врачи.

Читайте такжеВ Киеве Porsche протаранил Chevrolet и загорелся, водитель сбежал (фото, видео)На месте происшествия полицейские обнаружили поврежденный «Шевроле Эванда», принадлежащий местной жительнице.

По предварительной информации, в результате взрыва один человек получил ранения. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции открыл уголовные производства по ч. 3 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители отрабатывают место совершения преступления и прилегающую территорию для установления всех обстоятельств, а также очевидцев происшествия.