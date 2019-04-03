В Одессе арестовали водителя BMW, который насмерть сбил шедшую с избирательного участка женщину

Еще одна женщина в тяжелом состоянии. Обе потерпевшие были наблюдателями на выборах.

Сегодня Киевский районный суд Одессы арестовал водителя BMW X5, который в ночь на 1 апреля сбил на обочине шедших с избирательного участка двух женщин, которые были наблюдателями на выборах, одна из них погибла.

Как сообщили УНИАН в суде, в райсуд поступило ходатайство об избрании меры пресечения мужчине, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в селе Кучурганы Одесской области.

По версии правоохранителей, ночью водитель автомобиля BMW X5, двигаясь по улице, грубо нарушил Правила дорожного движения.

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В частности, он отвлекся от управления автомобилем, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на двух пешеходов, которые шли по обочине. От полученных травм одна из женщин скончалась на месте, у другой – тяжелые травмы.

«Согласно медицинскому заключению, во время управления машиной водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», - подчеркнули в суде.

Рассмотрев ходатайство правоохранителей об аресте, следственный судья удовлетворил его. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без альтернативы внесения залога.

Как сообщил УНИАН представитель в правоохранительных органах, обе женщины были наблюдателями на избирательном участке, с которого они возвращались в ту ночь.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 апреля в Раздельнянском районе Одесской области 31-летний водитель BMW X5 сбил на обочине двух женщин-пешеходов, в результате чего 59-летняя потерпевшая погибла на месте, вторая, 1961 года рождения, – госпитализирована в тяжелом состоянии.

С места происшествия водитель скрылся. Через несколько часов сотрудники полиции задержали правонарушителя, который, бросив свой автомобиль в поле, возле соседнего населенного пункта, пешком пришел домой.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.