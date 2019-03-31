Князев об антинаркотической операции НПУ: «никогда еще не видел столько героина» (фото)
Сотрудники полиции изъяли в Киевской области 600 килограммов героина стоимостью около 50 миллионов долларов.
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Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
«Никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем», - отметил он.
«100 килограммов отравы изъяли еще ночью и 500 килограммов несколько часов назад. Нашу столицу наркосбытчики использовали как «склад» для дальнейших поставок яда в другие страны», - рассказал глава полиции.
По его словам, правоохранители задержали четырех мужчин: гражданина Молдовы, Турции и еще двух из Македонии. Работа по делу продолжается.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что совместно с правоохранительными органами Румынии и Германии провела спецоперацию по разоблачению и ликвидации мощного международного канала контрабанды героина в Европейский Союз.