Под Киевом возник масштабный пожар на предприятии по изготовлению армейского обмундирования
23:02, 29 марта 2019Происшествия
90 0
Пожар возник на площади 1 тысяча 500 квадратных метров.
Иллюстрация Reuters
Под Киевом в пятницу вечером произошел крупный пожар на частном предприятии по изготовлению армейского обмундирования.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Читайте такжеВзрывы с пожаром в Кропивницком: прокуратура назвала причину инцидента (видео)
«29 марта в 20:05 в пгт Ворзель по ул. Курортная, 15а, в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования возник пожар на площади 1 тыс. 500 м кв», - говорится в сообщении.
На данный момент пожарные ликвидируют пожар в здании частного предприятия.
Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 35 человек личного состава и семь единиц техники ГСЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter