Под Киевом возник масштабный пожар на предприятии по изготовлению армейского обмундирования

Пожар возник на площади 1 тысяча 500 квадратных метров.

Под Киевом в пятницу вечером произошел крупный пожар на частном предприятии по изготовлению армейского обмундирования.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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«29 марта в 20:05 в пгт Ворзель по ул. Курортная, 15а, в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования возник пожар на площади 1 тыс. 500 м кв», - говорится в сообщении.

На данный момент пожарные ликвидируют пожар в здании частного предприятия.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 35 человек личного состава и семь единиц техники ГСЧС.