Спасатели потушили пожар на заводе по изготовлению пластиковых изделий под Днепром

Площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В селе Каменка, расположенном вблизи Днепра, спасатели ликвидировали пожар на территории предприятия по изготовлению пластиковых изделий.

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Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, информация о пожаре в бытовых помещениях ангарного типа предприятия по изготовлению пластиковых изделий поступила в службу спасения «101» сегодня в 08:35.

Отмечается, что сложность тушения заключалась в большом горючей нагрузке в ангарах, а именно из-за наличия пластикового сырья, оборудования и готовой пластиковой продукции.

«В 14:27 пожар был локализован, а в 17:48 - окончательно ликвидирован», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.

На месте работают 55 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.