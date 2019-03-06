Под Днепром тушат масштабный пожар на производстве пластика (фото)
В селе Каменка под Днепром спасатели тушат масштабный пожар на производстве пластиковых изделий, который возник сегодня утром в ангаре предприятия.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Предварительно установлено, что площадь возгорания составляет 3 тыс. кв. метров. Общая площадь зданий на заводе - 6 тыс. кв метров. В горящем ангаре находятся оборудование, пластиковое сырье и готовая продукция. К тушению пожара привлечены 55 спасателей, задействованы 10 единиц техники.
Сложность ликвидации пожара вызвана отсутствием вблизи естественных водоемов. Налажена поставка воды из ближайшей реки. Ликвидация пожара продолжается.
Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге произошел пожар в торговых павильонах.