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Под Днепром тушат масштабный пожар на производстве пластика (фото)

11:04, 06 марта 2019
Происшествия
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Общая площадь зданий на заводе — 6 тыс. квадратных метров / фото: "Мост Днепр"

В селе Каменка под Днепром спасатели тушат масштабный пожар на производстве пластиковых изделий, который возник сегодня утром в ангаре предприятия.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

фото: "Мост Днепр"

Предварительно установлено, что площадь возгорания составляет 3 тыс. кв. метров. Общая площадь зданий на заводе - 6 тыс. кв метров. В горящем ангаре находятся оборудование, пластиковое сырье и готовая продукция. К тушению пожара привлечены 55 спасателей, задействованы 10 единиц техники.

фото: "Мост Днепр"

Сложность ликвидации пожара вызвана отсутствием вблизи естественных водоемов. Налажена поставка воды из ближайшей реки. Ликвидация пожара продолжается.

фото: "Мост Днепр"

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге произошел пожар в торговых павильонах.

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Теги: #Днепр#пожар