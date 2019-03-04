В Винницкой области в гараже погибли молодой человек и девушка (видео)

В городе Хмельник Винницкой области в гараже нашли мертвыми молодого человека и девушку.

Читайте такжеВ Винницкой области из-за возгорания обогревателя погибли две малолетних девочки (видео)

По предварительным данным полиции, они грелись с помощью печки автомобиля и угорели, говорится в сюжете ТСН. Тела 31-летнего мужчины и 18-летней девушки нашли в закрытой машине. "Там горел свет, смеялись там. Думала, пойду посмотрю, что они делают, там эти дети, но потом думаю: зачем оно мне", - рассказывает жительница Хмельника Анна, дом которой рядом с гаражом. Со слов женщины, в тот вечер в нем собралась шумная компания, люди что-то праздновали. Что именно – не знает мать погибшей Катерины, которая звонила дочке перед трагедией. "Поговорили с ней, она сказала: все хорошо", - говорит Наталья Алексеенко.

Ее дочь часто встречалась с друзьями в гараже, в тот день тоже предупредила, что будет там. "Они часто общались, кофе пили, собирались здесь в гараже, компания у них была", - говорит мама погибшей. Следователи почти не сомневаются, что мужчина с девушкой угорели: завели машину, чтобы согреться, и произошла утечка. "Признаков насильственной смерти не обнаружено. Полиция рассматривает несколько версий, но основной является смерть от удушения угарным газом", - говорит начальник Хмельницкого отделения полиции Дмитрий Руденко.

Соседи объясняют, что машина работала на газу и солярке, а пассажиры, очевидно, включили двигатель и заснули. Заметить угарный газ у них шансов не было, ведь он не имеет ни запаха, ни цвета, а в закрытом помещении действует мгновенно. Врачи говорят, что для смертельного поражения достаточно даже мизерной концентрации. "Когда человек поражен, у него поражен мозг, он сам не может понять, почему это случилось, и он не может сам себе помочь. Человек при отравлении угарным газом испытывает радость, эйфорию, веселье, они не понимали, что с ними творится, и они попадали, потому что оценка эта в мозгу не работала", - объясняет реаниматолог Игорь Пахно.