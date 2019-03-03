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Украинские пограничники задержали контрабандиста, который разыскивается в Румынии

16:51, 03 марта 2019
Происшествия
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В Житомирской области пограничники задержали контрабандиста, который разыскивается в Румынии / УНИАН

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы, сегодня в международном пункте пропуска «Выступовичи» пограничники Житомирского отряда обнаружили иностранца, который находится в международном розыске за контрабанду товаров.

База данных международной уголовной полиции «Интерпол» сработала на 26-летнего гражданина Республики Молдова, который пешком пытался через пункт пропуска попасть на территорию Украины.

Пограничники отдела «Овруч», получив подтверждение от дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве, задержали мужчину и в установленном порядке передали сотрудникам полиции для дальнейшей экстрадиции в Румынию с целью привлечения к уголовной ответственности.

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Теги: #Житомирщина#ДПСУ