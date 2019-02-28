На Харьковщине 17-летнюю девушку нашли повешенной на высоковольтной вышке, полиция выясняет обстоятельства

По предварительным данным, ученица колледжа покончила жизнь самоубийством.

В Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства смерти 17-летней девушки, которую вчера нашли повешенной на высоковольтной вышке.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, 27 февраля около 19:46 в Купянский отдел полиции поступила информация от местного жителя, который во время выгула собаки увидел на высоковольтной вышке тело человека.

По указанному адресу работники полиции обнаружили тело повешенной девушки. Неподалеку находились тетради с именем и фамилией ученицы одного из колледжей Купянского района. Умершей оказалась 17-летняя жительница Купянского района. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством.

«Установлено, что 26 февраля на занятиях в колледже девочке стало плохо. Ей предложили вызвать карету скорой медицинской помощи, но она отказалась и самовольно покинула аудиторию учебного заведения. Дома девушка не появилась. На следующий день ее нашли в петле», - говорится в сообщении.

Как выяснила полиция, ранее девушка неоднократно покидала место своего проживания. Ее знакомые слышали от нее о намерении покончить с жизнью.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «самоубийство». Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.