В Затоке Одесской области горели две базы отдыха
Сегодня в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области горели две базы отдыха.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 4:20 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха в поселке Затока.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горят здания на базах отдыха «Черемшина» и «Надзбручча».
Как отмечается, сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке территории деревянными зданиями и отсутствием оборудованного места для сбора воды из Черного моря.
Пожарные локализовали пожар в 06:45 и ликвидировали в 08:25 на площади 800 кв. м. В результате пожара огнем уничтожено 20 зданий: 16 - одноэтажных, три - двухэтажных и одно трехэтажное.
Спасены 57 рядом расположенных зданий.
От ГСНС привлекалось пять единиц пожарной техники и 20 человек личного состава, а также – дополнительные силы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.