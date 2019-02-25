В Затоке Одесской области горели две базы отдыха

Огнем уничтожено 20 зданий: 16 - одноэтажных, 3 - двухэтажных и 1 трехэтажное. Спасены 57 рядом расположенных строений.

Сегодня в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области горели две базы отдыха.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 4:20 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха в поселке Затока.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горят здания на базах отдыха «Черемшина» и «Надзбручча».

Как отмечается, сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке территории деревянными зданиями и отсутствием оборудованного места для сбора воды из Черного моря.

Пожарные локализовали пожар в 06:45 и ликвидировали в 08:25 на площади 800 кв. м. В результате пожара огнем уничтожено 20 зданий: 16 - одноэтажных, три - двухэтажных и одно трехэтажное.

Спасены 57 рядом расположенных зданий.

От ГСНС привлекалось пять единиц пожарной техники и 20 человек личного состава, а также – дополнительные силы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.