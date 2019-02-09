В Ривенской области задержали заказчика и исполнителей убийства молодого мужчины на почве "янтарных" разборок

7 февраля в селе Старое Село Рокитновского района в результате огнестрельного ранения погиб 30-летний мужчина.

В Ривненской области задержали заказчика и исполнителей убийства мужчины на почве «янтарных» разборок.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, в Ровне сегодня на съемной квартире задержан 27-летний заказчика убийства мужчины, совершенного 7 февраля в с. Старое Село Рокитновского района.

30-летний мужчина погиб в результате огнестрельного ранения в собственном дворе.

Задержанные ранее исполнители преступления сообщили, что убийство заказал мужчина по прозвищу «Американец» - 27-летний односельчанин погибшего.

«Известно, что он причастен к разбою и хулиганству на территории Рокитновского района в 2017 году, и дело до сих пор находится на рассмотрении суда», - отметили в отделе коммуникации.

Трое исполнителей преступления были задержаны 8 февраля возле белорусской границы нарядом пограничной службы. У одного из них, 22-летнего жителя села Великие Цепцевичи, ранее судимого, правоохранители обнаружили пистолет. Для выяснения всех обстоятельств их доставили в Рокитновское отделение полиции, где они признались, что убили 30-летнего жителя Старого Села.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников в правоохранительных органах, преступление было совершено на почве «янтарных» разборок. Исполнителям было обещано заказчиком убийства $2000 или скутер и автомобиль на еврономерах.

Решается вопрос о сообщениях злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области 8 февраля полиция задержала двух подозреваемых в убийстве мужчины 7 февраля в с. Старое Село Рокитновского района. Мужчин задержали, когда они выходили из лесного массива близ села Федоровка Сарненского района.

По последней информации правоохранителей, эти двое должны были показать исполнителям убийства путь нелегального пересечения белорусско-украинской границы через лесной массив после совершения преступления.