В Винницкой области из-за возгорания обогревателя погибли двое малолетних девочек

По предварительной информации, девочки возрастом 2 года и девять месяцев погибли из-за отравления продуктами горения ковра.

В Тывровском районе Винницкой области от отравления продуктами горения погибли двое малолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

«Сообщения о гибели малолетних детей в селе Васильевка в полицию поступило 8 января около 14.00 часов от дежурного диспетчера ГУ ГСЧС. По предварительной информации, причина трагедии – отравление продуктами горения», - говорится в сообщении.

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Установлено, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. Когда вернулась - обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни.

По предварительной информации, девочки возрастом 2 года и девять месяцев погибли из-за отравления продуктами горения ковра.

Мать детей, которая воспитывала их самостоятельно, характеризуется положительно, на учете в социальных службах не состояла.

По данному факту следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с дополнительной квалификацией «нещасний случай». В рамках расследования будут выяснены все обстоятельства гибели детей.