цей матеріал доступний українською

Рецидивистам из Киевской области грозит 8 лет тюрьмы за кражу 24 гривень

07:52, 07 февраля 2019
Происшествия
229 0
На Киевщине двух мужчин арестовали за кражу 24 гривень / фото УНИАН

Читайте такжеВ Днепре мужчина похитил из магазина полсотни шуб (фото, видео)

Как сообщили в прокуратуре Киевской области, злоумышленники планировали украсть у женщины 200 тысяч гривень, которые она получила от продажи квартиры.

"Для этого вечером 1 февраля приехали в г. Белая Церковь Киевской области, где она жила и зашли в ее квартиру. Отметим, что потерпевшая в это время находилась дома, поэтому злоумышленники осуществляли поиски денежных средств в ее присутствии. Не найдя ожидаемой денежной суммы, забрали из кошелька 24 гривны и цепочку. Однако далеко убежать не удалось, поскольку сразу же были задержаны сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что мужчины уже неоднократно привлекались к ответственности за подобные преступления. За грабеж, соединенный с проникновением в жилье, совершенный повторно, им грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в днепрянина похитили сумку со 100 тысячами долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киевская область#грабители