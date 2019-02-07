Рецидивистам из Киевской области грозит 8 лет тюрьмы за кражу 24 гривень

Мужчины планировали украсть 200 тысяч гривень, но не успели.

В городе Белая Церковь на Киевщине арестовали двух мужчин, которые украли у местной жительницы 24 гривны.

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Как сообщили в прокуратуре Киевской области, злоумышленники планировали украсть у женщины 200 тысяч гривень, которые она получила от продажи квартиры.

"Для этого вечером 1 февраля приехали в г. Белая Церковь Киевской области, где она жила и зашли в ее квартиру. Отметим, что потерпевшая в это время находилась дома, поэтому злоумышленники осуществляли поиски денежных средств в ее присутствии. Не найдя ожидаемой денежной суммы, забрали из кошелька 24 гривны и цепочку. Однако далеко убежать не удалось, поскольку сразу же были задержаны сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что мужчины уже неоднократно привлекались к ответственности за подобные преступления. За грабеж, соединенный с проникновением в жилье, совершенный повторно, им грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

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