Площадь пожара на складе в Киеве превысила 10 тысяч квадратных метров
Площадь пожара в складском здании ООО «Адонис Проект» на ул. Красноткацкая, 69 в Деснянском районе столицы увеличилась до 10,5 тыс. квадратных метров.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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«По состоянию на 16:30 площадь пожара составляет 10 тыс. 500 м кв., существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении
Отмечается, что к тушению пожара привлечены 123 человека личного состава и 31 единица техники ГСЧС. На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС в г. Киеве.
Как сообщал УНИАН, пожар произошел сегодня около полудня в складском здании, где хранятся электроинструменты, пластик и картон.