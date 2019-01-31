Концерт Twenty One Pilots в Киеве: мошенники распродали фальшивые билеты

Каждый из обманутых выложил от 1 300 гривен за билет и более.

Вчера, 30 января, в Киеве состоялся концерт популярного американского дуэта Twenty One Pilots. Фаны стояли в очереди за тикетами с 06.00 под дождем и даже пометили себя желтыми ленточками.

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Однако организаторы предупреждали, что все билеты на концерт во Дворце спорта были распроданы еще в ноябре и уже не стоит покупать билеты через интернет. Однако нашлись потерпевшие, которые приобретали билеты хоть и загодя, но тоже попались на удочку мошенников. Как рассказали в МВД, только за четверг, 30 января, в полицию обратились пятеро фанатов американского дуэта не только из Киева и области, но и из Днепра и даже Шепетовки, пишет "Страна".

В своих заявлениях о совершении преступления обманутые люди написали, что охрана не пустила их на концерт, так как по словам секьюрити на эти места уже были зарегистрированы зрители, а их билеты - подделка.

Каждый из обманутых выложил от 1 300 гривен за билет и более. В полиции ожидают наплыва заявлений и уже подозревают, что с The bandito Tour американских "пилотов" ловкачи провернули такую же масштабную аферу, как и с поддельными билетами на недавнее выступление The Imagine Dragons.

Заведено уголовное производство по статье 190 УК "Мошенничество", полиция устанавливает детали происшествия, а обманутые фанаты вернулись домой так и не увидев кумиров.

Как сообщал УНИАН, на концерт фаны пришли в желтых лентах, которые являются символом последнего альбома группы Trench, вышедшего в 2018 году.