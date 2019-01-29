В Житомире при тройном ДТП перевернулся конвойный автомобиль с арестованными

В результате ДТП травмы получили два человека.

В Житомире во время тройного ДТП перевернулся конвойный автомобиль полиции с арестованными.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области. Так, 29 января на окраине Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW, «Газель» и Renault Kangoo. В результате травмы получили два человека.

Предварительно установлено, что около 11.00 в Житомире, по улице Киевское шоссе, водитель BMW, 29-летний житель Житомира, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Здесь он допустил столкновение с автомобилем «Газель» роты конвойной службы ГУ НП в Житомирской области, от чего тот перевернулся на бок. В дальнейшем с ним столкнулся автомобиль Renault Kangoo под управлением 33-летнего жителя села Глубочицы Житомирского района, который ехал позади в попутном направлении. В результате ДТП последний получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также медицинская помощь была оказана 29-летней полицейской конвойной службы.

Автомобиль полиции транспортировал троих арестованных, которые не пострадали и после осмотра врачами были доставлены к месту содержания. Сейчас идет выяснение и фиксация всех обстоятельств происшествия. Предварительная квалификация - ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Расследование этого дела продолжается.