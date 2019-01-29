В Каменском на коксохимическом заводе произошел взрыв, госпитализированы 5 человек
09:39, 29 января 2019Происшествия
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Пострадавшие госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
На Днепропетровщине произошел взрыв на коксохимическом заводе / фото Информатор
В Каменском Днепропетровской области произошел пожар на коксохимическом заводе, с ожогами госпитализированы 5 человек.
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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в 3.30 в г. Каменское на территории ЧАО «Днепровский коксохимический завод» в трехэтажном здании смолоперегонного цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума.
В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы 5 человек.
В 4.07 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 200 кв. м.
Повреждено технологическое оборудование цеха.
Причина взрыва устанавливается.
В результате пожара на заводе в Каменском пострадали пять человек / фото Источник
Как сообщал УНИАН, 28 января в Киеве масштабный пожар охватил завод.
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