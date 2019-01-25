Военный "Урал" с боеприпасами попал в ДТП на Черкасщине

В штабе говорят, что пострадавших и угрозы для гражданского населения нет.

Сегодня, 25 января, в районе села Княжичи Звенигородского района Черкасской области во время движения военной колонны, грузовик «Урал» с боеприпасами попал в ДТП.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

В сообщении сказано, что грузовик съехал на спуске в кювет.

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«По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за вклинивания в колонну гражданского автомобиля, вследствие чего водитель военного грузовика на скользкой дороге и на спуске принял необходимые меры с целью избежания столкновения. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что военный «Урал» перевозил ящики с боеприпасами для обеспечения боевой подготовки. Боеприпасы находились в неснаряженном состоянии. «Безотлагательно приняты меры для перегрузки боеприпасов на другие автомобили и продолжение движения колонны по определенному маршруту.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Угроз для гражданского населения нет», - сообщили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, 23 января на Херсонщине военный автомобиль "Урал" столкнулся с "КамАЗом". В результате аварии один военнослужащий погиб, еще трое пострадали.