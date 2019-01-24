На Житомирщине при загадочных обстоятельствах погибла студентка, которую якобы высадили из маршрутки ночью

В социальных сетях была распространена информация о том, что погибшую Дворецкую водитель ночью посреди трассы выгнал из автобуса, потому что у нее не было 25 гривень, чтобы оплатить проезд.

На Житомирщине полиция проверяет информацию о гибели студентки, которую якобы высадили из маршрутки в безлюдном месте за неуплату проезда, после чего девушка заблудилась в лесу и погибла от переохлаждения.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, после смерти студентки Ирины Дворецкой расследуется уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Вчера в социальных сетях была распространена информация о том, что погибшую Дворецкую водитель ночью посреди трассы выгнал из автобуса, потому что у нее не было 25 гривень, чтобы оплатить проезд.

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Об этом сообщила общественная активистка Людмила Зиновьева на странице "Олевщина радикальная" в Facebook. По ее данным, девушку высадил водитель маршрутки ночью, поскольку у нее не было чем заплатить за проезд прямо посреди трассы. "В результате испуга девушка заблудилась, попала в бобровую яму, где и остановилось его сердце. 10 января на месте гибели ее и нашел отец", - написала она. В свою очередь, сегодня полиция сообщила, что сейчас в рамках уголовного производства по факту умышленного убийства Дворецкой назначена судебно-медицинская экспертиза, выводы которой еще не поступили.

«Вместе с тем установлено, что 8 января девушка вышла из дома и села в маршрутный автобус на остановке в селе Рудня-Хочинская около 4 утра. Он направлялся через Олевск в Житомир. На следующей остановке «Перга» девушка вышла из автобуса, не рассчитавшись за проезд», - отмечают в полиции.

Там также указывают, что информация о возможном конфликте между девушкой и водителем по этому поводу, а также другие сведения, выложенные в социальных сетях относительно обстоятельств события, сейчас проверяют правоохранители в рамках расследования. В связи с этим водитель и пассажиры указанного рейса сейчас опрашиваются повторно.

Напомним, на Житомирщине полиция расследует загадочную смерть в лесу студентки IV курса Новоград-Волынского медицинского колледжа 21-летней Ирины Дворецкой. По данным полиции, тело девушки нашел ее отец-лесник в лесу 10 января 2019 между селами Перга и Рудня Хочинская в Олевском районе на Житомирщине. По заключению экспертов, смерть девушки наступила из-за переохлаждения внутренних органов. Почему именно погибла студентка, было это убийство или самоубийство, устанавливают правоохранители.