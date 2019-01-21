Смертельный пожар на кораблях в Керченском проливе: опубликовано видео
20:05, 21 января 2019Происшествия
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По информации журналистов, танкер горит южнее мыса Опук.
Опубликовано видео пожара на кораблях в Керченском проливе / фото kerch.fm
В сети опубликовано видео пожара на двух судах в Керченском проливе. В результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек.
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Видеоматериалы появились на Youtube-канале Kerch.FM. По информации издания танкер горит южнее мыса Опук. К месту ЧП прибыли несколько судов, стоящих на рейде.
Ранее сообщалось, что два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв.
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