Смертельный пожар на кораблях в Керченском проливе: опубликовано видео

По информации журналистов, танкер горит южнее мыса Опук.

В сети опубликовано видео пожара на двух судах в Керченском проливе. В результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек.

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Видеоматериалы появились на Youtube-канале Kerch.FM. По информации издания танкер горит южнее мыса Опук. К месту ЧП прибыли несколько судов, стоящих на рейде.

Ранее сообщалось, что два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв.